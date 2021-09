Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce nouveau dossier de Laporta est fixé à 80M€ !

Publié le 30 septembre 2021 à 20h00 par A.D.

Tombé sous le charme de Luis Diaz, Joan Laporta pourrait être contraint de casser sa tirelire pour le recruter. En effet, l'ailier du FC Porto disposerait d'une clause libératoire d'environ 80M€.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du FC Porto, Luis Diaz intéresserait Joan Laporta. Pour renforcer l'aile gauche de Ronald Koeman, le président du FC Barcelone verrait d'un bon oeil l'idée de recruter l'international colombien. Selon les informations d' El Nacional , divulguées il y a quelques jours, la direction de Porto réclamerait une somme proche de 30M€ pour le transfert de Luis Diaz. Mais dans le cas où les Dragons changeaient d'avis, Joan Laporta pourrait être contraint de payer très cher pour l'attaquant de 24 ans.

Une clause libératoire de 80M€ pour Luis Diaz ?