Mercato - PSG : Leonardo est déjà prévenu dans ce dossier à 120M€ !

Publié le 1 octobre 2021 à 1h15 par A.M.

Capitaine du Napoli, Lorenzo Insigne s'est prononcé sur la situation de Victor Osimhen qu'il espère voir briller longtemps avec le club du sud de l'Italie.

Après une première saison plus que poussive sous les ordres de Gennaro Gattuso, Victor Osimhen, recruté pour 80M€ il y a un an, renaît avec Luciano Spalletti. A tel point que ses prestations ont alerté les plus grands clubs européens, dont le PSG comme le révélait récemment La Gazzetta dello Sport . Cependant, Naples ne compte pas le lâcher si facilement et réclamerait au moins 120M€. Et avant d'affronter le Spartak Moscou en Ligue Europa, Lorenzo Insigne a d'ailleurs interpellé Victor Osimhen.

«Il peut s'améliorer et fera beaucoup pour Naples»