Mercato - ASSE : Cette étape qui va tout changer pour la vente du club !

Publié le 1 octobre 2021 à 0h15 par A.M.

Alors que le processus de vente de l'ASSE est lancé, Luc Dayan détaille l'étape cruciale que représente le passage dans la fameuse data room.

Trois projets de rachat de l'ASSE sont sur la table, à savoir ceux d'Olivier Markarian, du fonds américain Terrapin, et du Prince du Cambodge Norodom Ravichak. Trois dossiers qui auraient eu accès à la fameuse data room, quatrième des sept étapes que comptent le processus de vente d'un club, et pas la moins importante comme l'explique Luc Dayan spécialiste en restructuration de clubs professionnels et habitué à ce genre de processus bien qu'il a mené plusieurs projets de rachat de club.

«La data room permet d'affiner les offres, de préciser le contrat de vente»