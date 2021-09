Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette énorme sortie sur un projet à 100M€ !

Publié le 30 septembre 2021 à 15h15 par A.M.

Alors que l'ASSE intéresserait différents investisseurs, Luc Dayan explique que ce serait un miracle que ce projet soit bouclé pour 100M€.

Depuis plusieurs semaines, l'ASSE est en vente et Roland Romeyer et Bernard Caïazzo attendent le bon projet. Trois semblent en course à savoir ceux d'Olivier Markarian, du fonds américain Terrapin, et du prince cambodgien Norodom Ravichak. Et les actuels propriétaires des Verts réclament environ 100M€. C'est le prix du ticket d'entrée pour avancer dans les négociations. Une somme jugée excessive par Luc Dayan, spécialiste en restructuration de clubs professionnels.

«C'est beaucoup d'argent vu la situation du club !»