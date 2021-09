Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se corse pour Paris dans le dossier Lewandowski !

Publié le 30 septembre 2021 à 15h45 par Th.B.

Alors que le Bayern Munich aimerait prolonger son contrat, Robert Lewandowski intéresserait toujours des clubs européens d’après la presse allemande. De quoi concrètement compliquer la tâche du PSG.

Insatiable buteur qui a déjà inscrit 13 buts toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich depuis le début de saison, Robert Lewandowski (33 ans) dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Et selon la presse espagnole, le Real Madrid garderait toujours un oeil sur sa situation après avoir ouvert ce dossier il y a de cela plusieurs années. Le PSG aura donc fort à faire afin de rafler la mise dans la course à la signature de Lewandowski. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier, le PSG avait coché son nom en cas de transfert de Kylian Mbappé à l’intersaison au Real Madrid. Finalement, l’attaquant du PSG est resté à Paris, mais l’intérêt de Leonardo et du Paris Saint-Germain demeurerait.

La course à la signature de Lewandowski serait bien d’actualité en Europe !