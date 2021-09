Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance est claire pour Ronald Koeman !

Publié le 30 septembre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman s’écrit plus que jamais en pointillés au FC Barcelone, le technicien néerlandais pourrait néanmoins rester pendant encore un petit moment.

Tout indique que Ronald Koeman est condamné. Et pour cause, alors que le FC Barcelone traverse une profonde crise sportive avec deux défaites de suite sur le score de 3-0 en Ligue des champions, l’entraîneur néerlandais devrait prochainement être démis de ses fonctions. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas aurait maintenant épuisé tout son crédit, et ce d’autant plus que sa relation serait rompue avec la direction du Barça présidée par Joan Laporta. Toutefois, Ronald Koeman pourrait encore être présent sur le banc du FC Barcelone ce week-end…

Ronald Koeman sera encore là contre l’Atlético de Madrid