Mercato - Barcelone : Une réunion au sommet pour le départ de Koeman ?

Publié le 30 septembre 2021 à 10h30 par Th.B.

La défaite sur la pelouse du Benfica Lisbonne (3-0) mercredi soir aurait été l’échec de trop aux yeux des dirigeants du FC Barcelone. Une réunion aurait été programmée ce jeudi pour savoir si le club disposait de la marge financière nécessaire pour licencier Koeman et lui trouver un successeur.

Ronald Koeman pourrait quitter le FC Barcelone plus tôt que prévu. Alors qu’il y a de cela quelques semaines il était encore question d’une prolongation de contrat, la cuisante défaite au Camp Nou face au Bayern Munich à la mi-septembre (3-0) en Ligue des champions semblerait avoir redistribuée les cartes et il s’agirait à présent d’un licenciement alors que son contrat expirera à la fin de la saison. Après le revers concédé sur la pelouse du Benfica Lisbonne mercredi soir (3-0) en C1, Ronald Koeman s’est montré très clair au sujet de son avenir. « Je ne peux rien dire sur mon avenir car je ne sais pas ce qu'en pense le club. Ce n'est pas entre mes mains et nous verrons bien ». Tout reposerait à présent entre les mains du président Joan Laporta et la direction blaugrana.

Une réunion pour connaître la santé financière du Barça afin de licencier Koeman !