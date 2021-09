Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme sortie de Koeman sur son avenir !

Publié le 30 septembre 2021 à 8h30 par A.M.

Une nouvelle fois humilié en Ligue des Champions, le FC Barcelone est en grande difficulté ce qui complique encore la situation de Ronald Koeman, conscient que son avenir est en sursis.

Rien ne va plus pour Ronald Koeman. Déjà en grand danger avec la déroute au Nou Camp face au Bayern Munich (0-3) suivi des nuls en Liga contre Grenade (1-1) et Cadix (0-0), le technicien néerlandais s'était accordé un temps de répit avec la victoire contre Levante (3-0). Toutefois, les Catalans ont encore rechuté mercredi soir avec une sévère défaite contre Benfica (0-3) qui les place dans une situation plus que délicate avec 0 point après deux journées en Ligue des Champions. Ronald Koeman est donc plus que jamais sous pression. Et le technicien néerlandais en a parfaitement conscience.

«Ce n'est pas entre mes mains et nous verrons bien»