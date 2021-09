Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est surveillé à Doha !

Publié le 30 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Nommé entraîneur du PSG en janvier dernier pour prendre la succession de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne serait pas intouchable à Doha malgré sa prolongation de contrat cet été. Et sa philosophie de jeu peu visible en serait la raison.

Malgré l’accession à la finale de la Ligue des champions au cours du Final 8 en août 2020, Thomas Tuchel a été remercié le jour du réveillon du dernier Noël en date. Quelques semaines plus tard, l’Allemand a été nommé entraîneur de Chelsea où il a remporté la Ligue des champions quelques mois plus tard. Du côté du PSG, c’est un ancien du club qui a pris les rênes de l’équipe première en la personne de Mauricio Pochettino. Et bien que son PSG ait pu vaincre de grosses écuries européennes comme le FC Barcelone et le Bayern Munich, le manque d’identité à son jeu interpelle à Doha.

Doha regrette que «Pochettino n'ait pas encore donné d'empreinte à son PSG»