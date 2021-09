Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a bien aidé Longoria pour ce joli coup !

Publié le 30 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Prêté par l'AS Roma cet été, Cengiz Under reconnaît que le discours de Jorge Sampaoli l'a aidé à faire son chois pour son avenir.

En quête de renforts offensifs, notamment capable d'évoluer dans les couloirs, l'OM a recruté Cengiz Under cet été. L'international turc a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma et semble être sur le papier le remplaçant de Florian Thauvin. Auteur de quatre buts depuis le début de saison, Cengiz Under ne regrette d'ailleurs pas d'avoir signé à l'OM.

«Je suis venu ici grâce au coach et au président Longoria»