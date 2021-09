Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer est interpellé pour le licenciement de Puel !

Publié le 30 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

En grande difficulté avec l'ASSE, Claude Puel serait sur la sellette. Pour Patrick Guillou, son départ est inévitable.

Dernier de Ligue 1 avec 0 victoire en 8 rencontres, l'ASSE est en grand danger avant d'affronter l'OL dans le derby dimanche. A tel point que les supporters des Verts réclamaient la démission de Claude Puel après la défaite contre l'OGC Nice (0-3). Mais le manager de l'ASSE ne compte pas lâcher son poste comme il l'expliquait en conférence de presse : « C'est comme ça, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Mon devoir est de protéger les intérêts de mon équipe. Contrairement aux deux matches précédents, on est passé à côté, on est fragiles, il faut soigner les têtes . » Cependant, Patrick Guillou pense que les Verts devraient se séparer de Claude Puel.

«Ce qu’a voulu mettre en place Claude Puel ne fonctionne pas»