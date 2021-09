Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Ramos, Leonardo peut recruter un autre défenseur à 0€ !

Publié le 29 septembre 2021 à 20h45 par Th.B.

Alors que Chelsea tenterait tant bien que mal de respecter la volonté de son entraîneur Thomas Tuchel, à savoir prolonger le contrat d’Antonio Rüdiger, les exigences salariales de l’Allemand seraient trop élevées pour les Blues. Et le PSG serait dans les starting-blocks pour en profiter.

Le PSG s’est indéniablement renforcé sur le marché des transferts à l’intersaison en recrutant six joueurs dont trois à vocation défensive en les personnes d’Achraf Hakimi, de Sergio Ramos et de Nuno Mendes. Cependant, il se pourrait que le club de la capitale continue sur la même lancée en s’impliquant une nouvelle fois sur le marché des agents libres. Ce serait notamment le cas d’Antonio Rüdiger dont le contrat à Chelsea expirera en juin prochain. Contrairement à ce qu’il s’est dit dans la presse ces dernières heures, le feuilleton Rüdiger ne connaîtrait pas déjà son dénouement.

Chelsea rame pour Rüdiger, le PSG à l’affût