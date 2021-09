Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale du Qatar après le Mondial 2022 ? La réponse !

Publié le 29 septembre 2021 à 17h45 par A.M.

Alors que la présence du Qatar au PSG est souvent remise en cause après la Coupe du monde 2022, les Qataris auraient toutefois une vision sur le long terme avec le club de la capitale.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension avec son rachat par QSI, le fonds d'investissement de l'Etat du Qatar. Depuis, le club de la capitale est l'un des plus puissants au monde et a recruté plusieurs stars lui permettant d'atteindre la finale de la Ligue des Champions, compétition dont le PSG est le favori cette saison. Toutefois, de nombreux spécialistes ont plusieurs fois émis l'hypothèse que l'objectif du Qatar avec le club parisien était de s'offrir une visibilité forte jusqu'à la Coupe du monde 2022, justement organisée au Qatar, avant de se retirer de ce projet. Un doute émis notamment par Tariq Panja, journaliste pour le New York Times qui assurait récemment qu'il « est difficile de savoir ce qui va se passer ensuite. Cela pourrait continuer pour toujours, ou s'arrêter immédiatement. Tout repose sur la décision d'un seul homme : Tamim bin Hamad al-Thani (l'émir du Qatar) ».

Le Qatar ne compte pas partir