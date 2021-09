Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie fracassante sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 29 septembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison, notamment pour rejoindre le Real Madrid. Et malgré la crise, le club merengue semble avoir les fonds nécessaires pour s'attacher les services de l'attaquant français comme le répète LaLiga.

Cet été, le Real Madrid a tout tenté pour recruter Kylian Mbappé. Malgré l'échéance contractuelle, le club merengue a transmis plusieurs offres au PSG. Après avoir dégainé 160M€, le club merengue est revenu à la charge avec une offre estimée à 170M€+10M€. Mais rien n'y a fait, le PSG s'est montré intransigeant et n'a pas voulu céder son attaquant. Cela ne devrait toutefois pas calmer les ardeurs du Real Madrid qui aurait prévu de revenir à la charge dès le mois de janvier afin de convaincre le joueur de s'engager libre en vue de la saison prochaine. Et à en croire Javier Tebas, les Madrilènes n'auraient aucun problème économique pour boucler ce dossier. « Le Real Madrid a vendu pour 200M€ de joueurs. Ils ont assez d’argent pour recruter Mbappé et Haaland. Ils n’ont pas perdu d’argent et en plus ils ont vendu des actifs. Ce qui n’est pas compréhensible c’est que quelqu’un perde 400M€, ait 500M€ de masse salariale et puisse refuser des offres comme celle faite pour Mbappé », confiait récemment le président de LaLiga.

Le Real Madrid n'aura aucun problème à payer Mbappé