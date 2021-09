Foot - Mercato

Mercato : Le Real Madrid veut recruter un compatriote d’Eden Hazard, mais…

Publié le 30 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Appréciant le profil de Youri Tielemans, le Real Madrid pourrait voir le FC Barcelone lui jouer un sale tour à l’instar de Leicester City qui ne prévoirait de le vendre au rabais l’été prochain.

Malgré de graves problèmes financiers rencontrés ces derniers temps qui ont d’ailleurs forcé le club blaugrana à laisser filer Lionel Messi et Antoine Griezmann notamment, le FC Barcelone serait prêt à frapper fort dès cet hiver dans le dossier Dani Olmo comme il en a été dernièrement question en Espagne. Outre le milieu offensif du RB Leipzig, le FC Barcelone serait sur les rangs dans la course à la signature de Youri Tielemans. Néanmoins, le Real Madrid aimerait également jouer les premiers rôles pour l’international belge et compatriote de son ailier Eden Hazard.

Tielemans dans le viseur du Real Madrid, mais le Barça et l’indemnité du transfert peuvent tout relancer…