Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Le Real Madrid et le Barça à la lutte pour un ancien de Ligue 1 ?

Publié le 29 septembre 2021 à 10h30 par D.M.

Le Real Madrid et le FC Barcelone auraient visé Youri Tielemans, sous contrat jusqu'en 2023 avec Leicester. Le club anglais serait prêt à le laisser filer en cas d'offre satisfaisante lors du prochain mercato estival.

International belge, passé par l’AS Monaco, Youri Tielemans pourrait être l’un des acteurs du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Leicester, le joueur va devoir faire un choix entre prolonger son contrat avec le club anglais et changer d’air à la fin de la saison. Pour l’heure, sa décision n’est pas arrêtée. « Il n'y a rien de nouveau (concernant ma prolongation de contrat avec Leicester). Je suis ouvert à tout. Le marché des transferts vient de fermer, mais je veux garder ouvertes le plus d'options possibles » avait confié Tielemans en septembre dernier. Et en cas de départ, le milieu de terrain pourrait bien rejoindre le championnat espagnol.

Tielemans dans le viseur du Barça et du Real Madrid