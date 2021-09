Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant est enfin réglé pour Al-Khelaïfi !

Publié le 30 septembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que certaines spéculations font état d’un possible départ de Gianluigi Donnarumma en raison de sa situation concurrentielle avec Keylor Navas au PSG, le gardien italien assure qu’il se sent très épanoui dans la capitale.

Titularisé mardi soir en Ligue des Champions face à Manchester City avec le PSG (2-0), Gianluigi Donnarumma a rendu une très bonne copie pour ce choc. Le gardien italien, arrivé libre en provenance du Milan AC cet été, fait toutefois l’objet de certains rumeurs évoquant un départ dans les prochains mois en raison de sa concurrence avec Keylor Navas, d’autant que la Juventus Turin serait toujours intéressée par son profil. Mais au micro de Sky Sport mardi soir, Donnarumma a mis les choses au clair sur sa situation au PSG.

« Je ris quand je lis ces bêtises »