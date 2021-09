Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce très forte sur la succession de Varane !

Publié le 29 septembre 2021 à 21h00 par A.D.

Pour pallier le départ de Raphaël Varane vers Manchester United, le Real Madrid aurait pensé à recruter Jules Kounde. Alors que son défenseur français est finalement resté au FC Séville, Monchi s'est livré sur son été agité.

Alors qu'il ne lui restait plus qu'une année de contrat avec le Real Madrid, Raphaël Varane a décidé de changer d'air et de rejoindre Manchester United cet été. Pour pallier le départ de l'international français, Florentino Pérez aurait pensé à recruter Jules Kounde. Toutefois, ce dernier est finalement resté au FC Séville. Interrogé ce mardi en conférence de presse, Jules Kounde est d'ailleurs revenu sur son été agité. « Nous savons tous que l'été a été agité, je ne dirais pas compliqué. Mais c'est le passé maintenant. Je suis concentré sur l'équipe. La performance la plus importante se trouve sur le terrain. L'équipe a besoin de moi et j'ai besoin de l'équipe aussi pour donner le meilleur de moi-même et c'est ce que j'essaie de faire. Jusqu'à présent, je suis satisfait des résultats de l'équipe et de mes performances personnelles, même si je peux encore m'améliorer et faire une meilleure saison que la précédente » , a précisé le défenseur français.

«Je savais qu'avec le temps tout s'arrangerait, même s'il y a eu des moments difficiles»