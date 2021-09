Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Mbappé fait encore réagir au Real Madrid !

Publié le 30 septembre 2021 à 5h30 par T.M.

Bien que Kylian Mbappé n’ait pas rejoint le Real Madrid cet été, le joueur du PSG est encore au coeur des discussions au sein de la Casa Blanca.

Tout au long de l’été, le feuilleton Kylian Mbappé a fait énormément parler. Alors que le Real Madrid a lancé son offensive dans les derniers jours du mercato, cela n’a pas suffi pour faire céder le PSG, qui a pris le risque de conserver sa pépite, pourtant dans sa dernière année de contrat. Si le Real Madrid veut donc recruter Mbappé, il va donc falloir se montrer encore un peu patient…

« Les meilleurs joueurs doivent être à Madrid »