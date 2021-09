Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Koeman déniché... en Ligue 1 ?

Publié le 29 septembre 2021 à 17h00 par La rédaction

Si Joan Laporta multiplie les pistes en cas de départ de Ronald Koeman, le président du FC Barcelone apprécierait fortement le profil d’Oscar Garcia, aujourd’hui à Reims.

Malgré la victoire du FC Barcelone contre Levante (3-0), Ronald Koeman n’a pas encore sauvé sa peau. Sur la sellette après une série de résultats négatifs, l’entraineur néerlandais n’est pas sûr d’être toujours sur le banc du Barça pour la suite de la saison. Ronald Koeman n’aurait pas forcément l’adhésion de son vestiaire et la confiance de son président Joan Laporta. Des pistes d’entraineur sont déjà étudiées.

Oscar Garcia serait capable d’adopter la philosophie du Barça