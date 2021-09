Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cengiz Ünder a failli échapper à Pablo Longoria !

Publié le 29 septembre 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Ce jeudi, l'OM recevra Galatasaray en Ligue Europa. Une rencontre particulière pour Cengiz Ünder, de nationalité turque et proche du club stambouliote lors du dernier mercato estival.

Si l’OM est sur le podium en Ligue 1 cette semaine, il le doit notamment à ses recrues estivales. Alignés par Jorge Sampaoli, les nouveaux arrivants ont su se montrer décisif en ce début de saison à l’instar de Cengiz Ünder. Prêté par l’AS Roma avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison, l’international turc a déjà trois buts en Ligue 1 et a permis à son équipe d’obtenir le match nul lors de la première journée de Ligue Europa face au Lokomotiv Moscou (1-1). Agé de 24 ans, l’ailier droit pourrait fouler la pelouse du Vélodrome ce jeudi à l’occasion de la rencontre face à Galatasaray. Un match particulier pour le joueur, qui a débuté sa carrière en Turquie et qui était proche de rejoindre la formation stambouliote lors du dernier mercato estival.

Galatasaray avait tenté le coup pour Ünder

En effet, comme l’annonce le Phocéen ce mercredi, Galatasaray était très intéressé par Cengiz Ünder l’été dernier. Les dirigeants auraient directement contacté Morgan De Sanctis, un ancien de la maison turque aujourd’hui dirigeant de l’AS Roma. Des discussions ont eu lieu entre les deux parties, qui espéraient parvenir à un accord avant l’arrivée de José Mourinho en Italie. Mais c’était sans compter sur Pablo Longoria, qui avait flairé le bon coup et qui s’était positionné dans ce dossier à la fin du mois de juin. Le président de l’OM est vite parvenu à convaincre l’entourage de Cengiz Ünder, mais aussi les responsables de l’AS Roma. L’affaire a vite été bouclée par le dirigeant marseillais, qui a joué un rôle crucial dans cette opération. « Mon transfert de Rome à l'OM s'est fait grâce à l'intervention du coach et du président Longoria qui ont insisté. C'est peut-être l'une des meilleures décisions de ma carrière jusque-là. Je veux donner encore plus que ce que j'ai fait à présent et tirer l'équipe vers le haut » a confié l’ailier en conférence de presse ce mercredi.

« C'est sûr que je suis assez excité à l'idée de rencontrer une équipe turque »