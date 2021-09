Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli se fait encore fracasser pour Mandanda !

Publié le 29 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Depuis plusieurs matches, Pau Lopez semble avoir pris le dessus sur Steve Mandanda. Une situation que Mathieu Valbuena ne comprend pas.

« Je sais très bien que Steve est une idole du club, il doit lutter contre un présent, un système en plus d'un partenaire qui est arrivé (...) Je sais que ça peut créer des discussions, des polémiques de part l'histoire qu'à Steve dans ce club. Et il y a aujourd'hui un présent devant lui et un partenaire. C'est ma réponse la plus sincère . » Ces derniers jours, Jorge Sampaoli justifiait son choix de mettre en concurrence Steve Mandanda, qui semble même avoir perdu sa place face à Pau Lopez. Conscient de s'attaquer à une légende de l'OM, l'Argentin prend des pincettes. Mais cela n'empêche pas Mathieu Valbuena de sérieusement le tacler.

«Si quelqu'un vient pour embêter Mandanda, il doit montrer sa supériorité»