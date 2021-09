Foot - OM

OM - Malaise : Ces précisions sur l’altercation entre Guendouzi et Gerson !

Publié le 27 septembre 2021 à 22h30 par H.G. mis à jour le 27 septembre 2021 à 22h36

Alors que Matteo Guendouzi et Gerson se sont accrochés face au RC Lens ce dimanche, de nouvelles précisions sont apportées ce lundi pour éclaircir les événements.

Défait 3-2 au Stade Vélodrome ce dimanche par le RC Lens, l’OM voit également une polémique se dessiner dans son effectif. Et pour cause, après le deuxième but des Sang et Or , les caméra de Prime Vidéo ont filmé un accrochage entre Matteo Guendouzi et Gerson. Les deux hommes ont même du être calmé par leurs coéquipiers avant que tout le monde ne reparte de son côté. Et ce lundi, on sait maintenant ce que l’ancien joueur d’Arsenal a dit au Brésilien.

Gerson est vu comme le protégé du coach