OM : L'énorme joie de Fofana après l'exploit à Marseille !

Publié le 26 septembre 2021 à 23h20 par La rédaction mis à jour le 26 septembre 2021 à 23h23

Ce dimanche, le RC Lens a créé l'exploit en battant l'OM 3-2 au Vélodrome.Un succès collectif qu'a souligné le capitaine lensois, Seko Fofana.