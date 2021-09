Foot - OM

OM : Mandanda, Lopez... La décision est prise pour Sampaoli ?

Publié le 26 septembre 2021 à 21h10 par La rédaction

Alors que l’OM dispose de deux gardiens de haut niveau, Jorge Sampaoli semble avoir choisi celui qui sera son titulaire. Sa préférence va pour Pau Lopez.

Parmi les nombreuses nouvelles recrues de l’OM cet été, Jorge Sampaoli a accueilli un nouveau gardien. Il s’agit de Pau Lopez. Le portier espagnol s’est engagé dans le cadre d’un prêt d’une saison avec option d’achat. Mais Steve Mandanda est toujours à Marseille et une concurrence devait en principe s’installer entre les deux joueurs. Or, le gardien formé au Havre a disputé les 4 premières journées de Ligue 1 tandis que l’Espagnol reste sur 3 titularisations consécutives.

Pau Lopez est un meilleur relancer selon Sampaoli