OM - Malaise : Ibrahimovic, blessure... L'énorme message du clan Milik !

Publié le 26 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Bien que le retour d'Arkadiusz Milik se fasse toujours attendre, un proche du Polonais se montre rassurant et justifie les précautions prises par l'OM en prenant l'exemple de Zlatan Ibrahimovic.

« Il ne sera pas dans le groupe pour ce match. Lui se sent bien mais il ne s’est entraîné que de manière partielle. Nous n'avons pas encore le feu vert médical ». Jorge Sampaoli l'a confirmé en conférence de presse, Arkadiusz Milik sera une nouvelle fois absent contre le RC Lens dimanche alors que son retour était attendu pour cette semaine. Mais la situation peut sembler inquiétante à première vue, un proche de l'attaquant polonais se montre très rassurant et justifie les précautions prises par l'OM.

«Il s’agit d’avoir une évaluation optimale»