OM - Malaise : La grosse annonce de Sampaoli sur le cas Milik !

Publié le 24 septembre 2021 à 16h00 par La rédaction

Alors que son retour sur les terrains était prévu dans la semaine à l'OM, Arkadiusz Milik n’a toujours pas foulé les pelouses de Ligue 1 cette saison. Et ce ne sera toujours pas le cas face à Lens.

Alors qu’il avait effectué des débuts tonitruants avec l’OM la saison dernière, Arkadiusz Milik n’est plus apparu sur les pelouses de Ligue 1 depuis mai dernier. Le Polonais avait même dû renoncer à l’Euro 2020 cet été. Sa blessure au genou a tardé à guérir mais l’ancien napolitain a repris les entraînements avec le groupe marseillais. De quoi laisser entrevoir un possible retour, d’autant plus que Jorge Sampaoli n’a qu’un seul numéro 9 à sa disposition en la personne de Bamba Dieng.

« Nous n'avons pas encore le feu vert médical »