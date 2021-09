Foot - OM

OM - Malaise : Gros danger pour Milik ? La réponse de Sampaoli !

Publié le 21 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que Bamba Dieng impressionne depuis quelques matches, Jorge Sampaoli assure toutefois que cela ne change rien pour Arkadiusz Milik.

Absent contre le Stade Rennais, Arkadiusz Milik pourrait bien faire son grand retour avec l'OM cette semaine comme le confiait Jorge Sampaoli : « Il sera sur la fin de sa préparation, on ne veut pas commettre d'erreur pour sa reprise. C'est un attaquant qui peut venir redescendre d'un cran, il peut prendre la profondeur. Ça ne va pas rendre plus difficile l'idée de jeu qu'on a, au contraire. On est content d'avoir un si bon joueur ». Cependant, en l'absence du Polonais, Bamba Dieng flambe avec l'OM. Pour autant, cela ne change rien pour Jorge Sampaoli.

Malgré Dieng, Sampaoli attend Milik