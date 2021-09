Foot - OM

OM : Daniel Riolo met en garde les joueurs de Sampaoli !

Publié le 20 septembre 2021 à 14h10 par La rédaction

Victorieux du Stade Rennais (2-0), l’OM a conforté sa 2ème place au classement de la Ligue 1. Pour autant, si les marseillais ont semblé dominer le match, Daniel Riolo a trouvé le contenu moins satisfaisant qu’à l’accoutumée.

L’OM a poursuivi son quasi sans-faute en s’imposant contre Rennes (2-0). Des buts de Bamba Dieng et Amine Harit ont permis aux marseillais d’obtenir leur 4ème victoire en 5 rencontres de Ligue 1. Même s’ils ont pu être inquiétés par le Stade Rennais à certains moments, les hommes de Jorge Sampaoli ont plutôt controlé le match. Mais Daniel Riolo a soulevé un point qui pourrait leur être préjudiciable à l’avenir.

« J’ai passé un bon moment, mais j’ai trouvé qu’elle a été moins bonne que lorsque des précédents matchs »