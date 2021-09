Foot - OM

OM : Ces révélations sur la relation entre Longoria et Sampaoli

Publié le 26 septembre 2021 à 11h10 par Th.B.

Bien que Jorge Sampaoli soit réputé pour être plutôt difficile au niveau d’une collaboration quotidienne, Pablo Longoria serait parvenu à arrondir les angles avec l’entraîneur de l’OM qui ne serait d’ailleurs pas « obtus ».

Alors qu’il a été nommé président de l’OM à la fin du mois de février, la première grande décision prise par Pablo Longoria à la tête du club phocéen a été d’offrir les rênes de l’effectif de l’OM à Jorge Sampaoli après l’intérim assuré par Nasser Larguet pour tourner la page André Villas-Boas. Et bien que le technicien argentin soit réputé pour avoir un caractère bien trempé et pour dicter sa loi et imposer sa vision où il passe, le président Longoria aurait trouvé la méthode pour canaliser Sampaoli et travailler de concert avec lui.

Longoria a trouvé la recette pour Sampaoli !