OM - Lens : Le festival Bamba Dieng continue !

Publié le 25 septembre 2021 à 14h44 par La rédaction mis à jour le 25 septembre 2021 à 14h47

Invité surprise du début de saison de l’OM, Bamba Dieng va avoir une nouvelle opportunité de se montrer ce dimanche, contre Lens. Pour Le 10 Sport, le Sénégalais pourrait une nouvelle fois faire mouche…

Avec trois buts inscrits en cinq matchs disputés, Bamba Dieng a clairement saisi sa chance avec l’OM. En l’absence de Milik, l’attaquant de 21 ans a montré son talent et aura une nouvelle fois l’opportunité de le faire ce dimanche, avec la réception de Lens. Pour Le 10 Sport , c’est sûr Bamba Dieng qu’il faudra parier pour cette rencontre.

Plus qu’une étoile filante