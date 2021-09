Foot - OM

OM : Sampaoli, ambitions… La grande annonce de cette recrue estivale !

Publié le 25 septembre 2021 à 23h45 par Th.B.

Alors que Jorge Sampaoli prône un football axé sur l’offensive, Gerson va devoir se découvrir. Le milieu de terrain de l’OM a cependant assuré avoir assimilé les demandes de l’entraîneur argentin pour en sortir encore plus grand et complet.

Bien qu’il ait directement bénéficié d’une place de titulaire dans le onze de départ de Jorge Sampaoli à l’OM, Gerson a récemment dû se contenter de deux entrées en jeu de 19 et 13 minutes face à l’AS Monaco et au Stade Rennais. Néanmoins, mercredi soir à Angers, le milieu de terrain de l’OM a disputé l’intégralité de la rencontre qui s’est soldée par un score nul et vierge. À quelques heures de la réception du RC Lens au Vélodrome dimanche soir, Gerson s’est confié sur son adaptation poussive à l’OM tout en confiant être apte à relever les challenges demandés par son entraîneur Jorge Sampaoli.

« Je suis certain que je sortirai de ce processus en étant un joueur encore plus complet »