OM : Les confidences de Gerson sur Sampaoli !

Publié le 25 septembre 2021 à 17h15 par Th.B.

Recrue estivale notamment réclamée par Jorge Sampaoli, Gerson a pu déjà travailler aux côtés du technicien argentin depuis quelques semaines. L’occasion pour le milieu de terrain de l’OM de s’attarder sur la méthode Sampaoli.

Nommé entraîneur de l’OM à la toute fin du mois de février 2021, Jorge Sampaoli a considérablement emballé les observateurs et surtout les supporters de l’Olympique de Marseille. Sa constante volonté de voir son groupe se ruer vers le but colle parfaitement bien à la réputée devise de l’OM (Droit au but). Et pour le moment, sa philosophie semble faire son effet sur le terrain et au niveau comptable puisque l’OM compte 14 points en 6 rencontres de Ligue 1 disputées. Demande de Jorge Sampaoli au cours du dernier mercato, Gerson a débarqué en provenance de Flamengo. L’occasion pour lui de s’attarder sur la méthode Sampaoli, le technicien argentin ayant entraîné à l’Atletico Mineiro lorsque le milieu de terrain de l’OM évoluait à Flamengo.

« C'est un entraîneur qui exige beaucoup au quotidien »