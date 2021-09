Foot - OM

OM - Polémique : L'OGC Nice tacle sévèrement Maracineanu après les incidents !

Publié le 24 septembre 2021 à 21h10 par D.M.

L'OGC Nice a publié un communiqué, ce vendredi, afin de réagir aux propos de Roxana Maracineanu. La Ministre des Sports avait assuré que le club n'avait pas porté plainte contre les responsables identifiés des incidents survenus face à l'OM.

Le 22 août dernier, la rencontre entre l’OM et l’OGC Nice n’avait pu aller à son terme. En effet, ce match a été émaillé de graves incidents. Cible de plusieurs projectiles, Dimitri Payet avait décidé de renvoyer une bouteille vers les tribunes. Un geste qui a provoqué la colère des supporters niçois. Plusieurs hommes ont pénétré sur la pelouse afin de s’en prendre aux joueurs de l’OM. Certains d’entre eux ont été identifiés, mais aucune plainte n’aurait été déposée selon Roxana Maracineanu. « L’OGC Nice n’aurait pas porté plainte contre les fauteurs de troubles identifiés dans les incidents » a confié la ministre des Sports sur le plateau de l’Equipe du Soir .

L'OGC Nice répond à Roxana Maracineanu