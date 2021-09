Foot - OM

OM - Malaise : Le clan Milik craint un problème à la Ibrahimovic !

Publié le 25 septembre 2021 à 13h10 par A.M.

Alors que le retour d'Arkadiusz Milik a encore été reporté, ses proches reconnaissent que l'objectif est d'éviter une rechute de sa blessure comme c'est arrivé à Zlatan Ibrahimovic.

Absent depuis le début de saison, Arkadiusz Milik était attendu dans le groupe de l'OM cette semaine pour le déplacement à Angers. Mais alors que l'attaquant polonais a raté le match face au SCO, il sera également absent pour la réception du RC Lens dimanche comme l'a annoncé Jorge Sampaoli. « Il ne sera pas dans le groupe pour ce match. Lui se sent bien mais il ne s’est entraîné que de manière partielle. Nous n'avons pas encore le feu vert médical », assurait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

Les proches de Milik veulent éviter une rechute comme celle d'Ibrahimovic