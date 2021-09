Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a déjà réclamé deux renforts à Longoria pour cet hiver !

Publié le 26 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Bien que l'OM ait été très actif cet été, Jorge Sampaoli semble encore vouloir des renforts dès le mercato d'hiver.

Cet été, l'OM a été l'un des clubs les plus actif sur le marché des transferts puisque pas moins de 11 renforts ont débarqué à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et pourtant, avant le match à Angers mercredi, Jorge Sampaoli affichait son inquiétude concernant la densité de son effectif : « La rotation est nécessaire car il y a pas mal de matches, des blessures et j'ai un effectif un peu court ».

Sampaoli veut un défenseur et un attaquant