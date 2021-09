Foot - OM

OM - Malaise : Cet incroyable clash en plein match entre Guendouzi et Gerson !

Publié le 27 septembre 2021 à 9h10 par B.C.

Alors que l’OM s’est incliné ce dimanche contre le RC Lens (3-2), Matteo Guendouzi a haussé le ton contre Gerson durant la partie, avant que le Brésilien ne réplique et ne soit calmé par ses coéquipiers.

Dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses, l’OM a connu sa première défaite de la saison ce dimanche soir face au RC Lens (3-2). Florian Sotoca, Przemysław Frankowski et Wesley Saïd ont permis au Racing de repartir du Vélodrome avec les trois points alors que Dimitri Payet avait pourtant ramené les deux équipes à égalité avant la mi-temps grâce à un doublé. Les hommes de Jorge Sampaoli n’ont toutefois pas su recoller au score en se faisant malmener par leur adversaire du soir, une inefficacité qui a suscité quelques tensions dans les rangs phocéens.

Ça a chauffé entre Guendouzi et Gerson