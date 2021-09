Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda est bien en grand danger !

Publié le 27 septembre 2021 à 2h45 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli a choisi d'installer une vraie concurrence dans les buts, Christophe Lollichon estime au Pau Lopez est le gardien parfait pour l'entraîneur de l'OM.

« Je sais très bien que Steve est une idole du club, il doit lutter contre un présent, un système en plus d'un partenaire qui est arrivé (...) Je sais que ça peut créer des discussions, des polémiques de part l'histoire qu'à Steve dans ce club. Et il y a aujourd'hui un présent devant lui et un partenaire. C'est ma réponse la plus sincère . » Jorge Sampaoli l'a récemment confié, Steve Mandanda doit désormais faire face à une vraie concurrence, ce qui n'était pas le cas avec Yohann Pelé ces dernières saisons. Pau Lopez enchaine effectivement les matches. Et selon Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, l'international français va devoir s'y habituer.

«Lopez correspond à ce que veut Sampaoli»