Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le futur «grantatakan» de l’OM entre les mains de Sampaoli ?

Publié le 27 septembre 2021 à 4h30 par T.M.

Depuis plusieurs saisons maintenant, le dossier du « gratatakan » fait énormément parler à l’OM. Et si les Phocéens avaient la solution sous leurs yeux ?

Pour porter son projet à l’OM, Frank McCourt souhaitait recruter un attaquant de renommé. Jusqu’à présent, plusieurs buteurs se sont succédés, sans vraiment s’imposer. Mais c’était avant janvier dernier et l’arrivée d’Arkadiusz Milik. Débarqué de Naples, le Polonais a immédiatement fait forte impression à l’OM. Toutefois, actuellement, quelques doutes naissent concernant l’état physique de Milik. De quoi remettre le dossier du « grantatakan » sur la table ?

Dieng, le futur de l’OM !