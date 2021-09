Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez… Sampaoli est clairement interpellé !

Publié le 28 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli semble avoir décidé de mettre Pau Lopez devant Steve Mandanda, Kevin Diaz estime que la décision n'est pas totalement juste.

« Je sais très bien que Steve est une idole du club, il doit lutter contre un présent, un système en plus d'un partenaire qui est arrivé (...) Je sais que ça peut créer des discussions, des polémiques de part l'histoire qu'à Steve dans ce club. Et il y a aujourd'hui un présent devant lui et un partenaire. C'est ma réponse la plus sincère . » En marge de la réception du RC Lens, Jorge Sampaoli se prononçait sur la situation de Steve Mandanda qui semble avoir perdu sa place dans les buts de l'OM au profit de Pau Lopez. Mais Kevin Diaz estime que la concurrence n'est pas juste.

«Pau Lopez, c’est un gardien qui a une grande qualité, c’est d’être espagnol»