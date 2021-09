Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour Andrea Pirlo !

Publié le 30 septembre 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que la piste Andrea Pirlo est dernièrement sortie dans la presse pour prendre la succession de Ronald Koeman, son profil serait réellement apprécié par Joan Laporta.

Tout indique que Ronald Koeman est déjà condamné. En effet, l’entraineur néerlandais devrait prochainement être démis de ses fonctions par la direction du FC Barcelone dans la mesure où le club catalan n’a de cesse de s’enliser dans une crise sportive et que les relations entre le board et son technicien sont décrites comme étant rompues. Dans cette optique, le nom d’Andrea Pirlo a dernièrement surgi pour prendre la succession de Ronald Koeman. Et cette piste semble se préciser…

Andrea Pirlo, le nouveau Frank Rijkaard de Joan Laporta