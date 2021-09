Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message lourd de sens de Busquets sur l’avenir de Koeman !

Publié le 30 septembre 2021 à 9h00 par Th.B.

En grande difficulté depuis quelque temps au FC Barcelone, Ronald Koeman figurerait encore plus sur la sellette après la défaite du Barça à Lisbonne face au Benfica mercredi (3-0). Cependant, Sergio Busquets a tenu à rappeler les responsabilités des joueurs.

Alors que le FC Barcelone avait renoué avec la victoire dimanche face à Levante (3-0) après avoir été tenu en échec à trois reprises lors de ses trois dernières sorties dont une défaite cuisante en Ligue des champions face au Bayern Munich au Camp Nou (3-0), les hommes de Ronald Koeman n’ont pas été meilleurs à l’extérieur. À l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la C1, le club culé s’est déplacé au Stade de la Luz du Benfica Lisbonne et s’est finalement incliné sur le même score que face au Bayern deux semaines plus tôt (3-0). De quoi un peu plus placer sur la sellette Ronald Koeman dont l’avenir était déjà plus que discuté jusqu’ici dans la presse alors que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain.

« Nous sommes dans une situation critique »