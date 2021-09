Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a tranché pour la succession de Koeman !

Publié le 30 septembre 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone pourrait très bientôt changer d’entraineur, Joan Laporta aurait déjà une idée très précise du profil qu’il recherche.

Le temps de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone semble compté. En effet, après une nouvelle désillusion ce mercredi en Ligue des champions avec un revers 3-0 sur la pelouse de Benfica, l’entraineur néerlandais est plus que jamais dans l’oeil du cyclone. Ainsi, malgré la fin de son contrat le 30 juin prochain, celui qui est arrivé il y a un an en Catalogne pourrait être démis de ses fonctions très prochainement. Et de son côté, Joan Laporta aurait déjà une idée du profil idéal.

Joan Laporta cible un profil bien précis