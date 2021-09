Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 30 septembre 2021 à 9h15 par G.d.S.S.

Ancien entraîneur emblématique du PSG, Luis Fernandez s’enflamme pour le recruter de Lionel Messi et semble déjà persuadé que l’attaquant argentin réussira au Parc des Princes.

Auteur de son premier but avec le PSG mardi soir en Ligue des Champions face à Manchester City (2-0), Lionel Messi parviendra-t-il à autant briller au sein du club de la capitale qu’il ne l’a fait par le passé au FC Barcelone ? Luis Fernandez, qui a été l’un des entraîneurs les plus emblématiques du PSG dans les années 90 et 2000, a évoqué l’arrivée de Messi dans l’émission Football Culture et n’affiche aucun doute sur sa réussite

« Je n’ai aucune crainte, Messi va réussir au PSG »