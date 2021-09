Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le terrible constat de Claude Puel sur son avenir...

Publié le 30 septembre 2021 à 9h10 par A.M.

Conscient que sa situation sur le banc de l'ASSE est plus qu'incertaine, Claude Puel s'est prononcé sur son bilan à la tête des Verts et dresse un constat assez fataliste.

Arrivé sur le banc de l'ASSE il y a deux ans, Claude Puel a rejoint un club qui traverse une situation financière très délicate et largement aggravée par la crise sanitaire. Après une saison durant laquelle les Verts ont réussi à assurer leur maintien, le nouvel exercice commence très mal. En effet, le club du Forez n'a toujours pas remporté la moindre rencontre en huit journées de Ligue 1 et pointe à une très inquiétante dernière journée avant un derby bouillant dimanche contre l'OL. Conscient de la situation, Claude Puel justifie toutefois son bilan tout en restant conscient que son avenir s'inscrit en pointillés.

«Je dois continuer à avancer, le plus souvent dans l’adversité et l’incompréhension»