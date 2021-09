Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le show continue dans le feuilleton Puel…

Publié le 29 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que l’ASSE n’avance plus sportivement parlant et en coulisse avec le flou concernant la vente du club, Claude Puel ne devrait pas pour autant être remercié. Du moins, pour le moment.

Arrivé à l’automne 2019 afin de redonner de l’élan à la locomotive stéphanoise, Claude Puel semblerait ne plus vraiment avoir un discours qui fait son effet dans le groupe de l’ASSE. D’ailleurs, le technicien français n’aurait pas été écouté par Denis Bouanga dimanche face à l’OGC Nice lorsque ce dernier a été remplacé à la mi-temps et se soit rendu directement aux douches, désobéissant à la consigne du coach d’écouter la fin de la causerie. L’ASSE n’a pas remporté le moindre match en Ligue 1 cette saison et s’est inclinée à 5 reprises. De quoi jeter un froid sur l’avenir de Puel ?

Pas de départ programmé pour Puel