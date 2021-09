Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 295M€ sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 30 septembre 2021 à 7h45 par B.C.

Dans les derniers instants du mercato estival, le Real Madrid est passé à l’action pour Kylian Mbappé. Une offensive rendue possible grâce aux efforts réalisés par le club merengue ces derniers mois.

Si le Real Madrid ne s’est pas montré très actif cet été, avec les seules arrivées de David Alaba et Eduardo Camavinga, le mercato des Merengue aurait pu prendre une autre tournure en cas de transfert de Kylian Mbappé. En effet, Florentino Pérez a attendu la fin de l’été avant de passer à l’action pour l’attaquant du PSG, en proposant 160M€ puis 180M€ afin de parvenir à ses fins. Une offensive qui n’a pas porté ses fruits puisque Kylian Mbappé est resté au PSG, mais le Real Madrid semblait déterminé à boucler ce dossier, d’autant que l’écurie espagnole avait les moyens de financer cette opération colossale.

Les efforts du Real Madrid ont payé