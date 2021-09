Foot - PSG

PSG : La punchline de Guardiola sur le trio Messi-Neymar-Mbappé !

Publié le 29 septembre 2021 à 17h10 par Th.B.

Coach de Manchester City, Pep Guardiola a pu témoigner du talent de Lionel Messi lors de son passage sur le banc du FC Barcelone et même après son départ. Alors que l’Argentin fait partie d’un nouveau trio d’attaque de grande qualité au PSG, l’entraîneur espagnol a lâché une punchline sur la « MNM ».

Depuis 2017 et le recrutement de Neymar et de Kylian Mbappé, le PSG n’a cessé de se renforcer et a bouclé au cours de la dernière intersaison les venues de plusieurs stars du ballon rond telles que Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Georginio Wijnaldum. Mais c’est bien l’arrivée de Lionel Messi qui a fait le plus de bruit à Paris cet été et a permis au PSG de disposer d’une des attaques les plus talentueuses de l’histoire sur le papier. Et pour Pep Guardiola, défait par le Paris Saint-Germain au Parc des princes mardi soir (2-0) et notamment en raison d’un but signé Messi, ce trio est inarrêtable sur la durée. L’occasion pour l’entraîneur de Manchester City de faire une métaphore sur la nouvelle ligne d’attaque du PSG et de la comparer avec la « MSN » et le trio du Barça avec Samuel Eto’o, Thierry Henry et Lionel Messi à l’époque où Guardiola entraînait le FC Barcelone.

« Ils ont réuni des gorgées de champagne dans la même équipe »