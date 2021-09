Foot - PSG

PSG - Clash : La nouvelle charge de la Liga sur le PSG !

Publié le 29 septembre 2021 à 16h10 par D.M.

Directeur général de la Liga, José Guerra était présent en conférence de presse ce mercredi. L'occasion pour lui d'adresser une nouvelle pique au PSG.

Pour Javier Tebas, chaque occasion est bonne pour taper sur le PSG et critiquer son modèle économique. Le président de la Liga, qui a vu ces dernières années le club parisien chiper Neymar et Lionel Messi au FC Barcelone, charge régulièrement le club parisien. « Nos déclarations sur le PSG sont fondées sur des données correctes, un suivi et une analyse approfondie des comptes du club, ce qui nous a amené à conclure qu’il existe des preuves suggérant des résultats économiques qui enfreignent le contenu et, plus important encore, l’objectif du Fair-play Financier, malgré l’acquittement par le TAS pour des raisons techniques (…) Le sponsoring et d’autres contrats (du PSG) ne sont pas conformes aux conditions du marché et n’ont pas de sens économique. Il a une masse salariale insoutenable pour 2021-2022 » avait-il par exemple confié il y a quelques jours. Des critiques qui commencent à agacer les instances du football français à l’instar de la LFP : « Les propos du président de la Ligue Espagnole de football ne sont pas dignes de l’institution qu’il représente et que la Ligue de Football Professionnel a toujours respectée. La Ligue de Football Professionnel demande donc à M. Javier Tebas de surveiller ses déclarations outrancières ».

« Le PSG ne respecte pas les mêmes normes que le reste »