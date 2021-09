Foot - PSG

PSG - Clash : Tebas menace encore le Qatar !

Publié le 27 septembre 2021 à 3h00 par A.M.

Malgré les réponses de Leonardo et de la LFP, Javier Tebas n'en démord pas et continue d'afficher son mécontentement face au PSG.

Entre Javier Tebas et le PSG, la guerre est déclarée depuis 2017 et le transfert de Neymar. Mais la rivalité a pris une nouvelle ampleur cet été avec l'arrivée de Lionel Messi à Paris. Une situation qui a poussé le président de LaLiga a multiplié les critiques à l'encontre du PSG, poussant même la LFP à réagir par le biais d'un communiqué : « Les propos du président de la Ligue Espagnole de football ne sont pas dignes de l’institution qu’il représente et que la Ligue de Football Professionnel a toujours respectée. La Ligue de Football Professionnel demande donc à M. Javier Tebas de surveiller ses déclarations outrancières ». Mais cela n'a pas suffi à calmer Javier Tebas.

Tebas fracasse encore le PSG